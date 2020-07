Picantes tweets de Karina Iavícoli a Romina Malaspina tras el cruce en LAM: "Me llama gente para contarme cosas"

El meteórico ascenso de Romina Malaspina como conductora de noticiero de Canal 26 la ha llevado en tiempo récord a captar la atención de los medios y a ser convocada para participar de Bailando por un Sueño. Este viernes, la panelista de Los Ángeles de la mañana Karina Iavíccoli mantuvo un duro cruce con la modelo luego de que ella negara haber viajado a Dubai invitada por un príncipe, tal como le había contado a Ciudad hace cuatro años.

Malaspina se puso muy incómoda cuando Iavíccoli le preguntó a qué fue con Erika Mitdank a Dubái hace cuatro años y eso generó un chispazo. "Depende con la intención que preguntes porque siento que tenés algo (conmigo). Prefiero no hablar tanto con ella porque no tiene buena onda", dijo, selectiva, la ex Gran Hermano.

Lo cierto es que, más adelante, Iavícoli continuó investigando y fue publicando en Twitter sus conclusiones. "Hablé con Erika Mitdanky me dijo que no viajó con Romina Malaspina a Dubai. Hecha la aclaración", escribió en un principio.

"¿Que pasa, Kari? ¿Estás nerviosha?", le preguntó con ironía un seguidor. "¡Ja ja ja ja ja! ¡Yo no tengo motivos para estar nerviosa! Otras si...", le contestó Karina, antes de lanzar una frase demoledora. "Siempre hay un Sr. que ayuda a saltear escalones! Soy del team del trabajo honesto, esforzado que siempre, siempre da frutos", agregó.

"Capítulo 2 Nace un estrella... ¡No pudo no contestar un referente de los medios que la inspire! ¡Por favor! ¡A la fila, a la fila del súper! Buen finde", escribió en otro tweet la panelista, haciendo referencia a que la entrevistada no domina mucho el mundo del periodismo.

Lejos de quedarse con eso, Iavícoli escribió "Me llama gente para contarme cosas de la rosa sin espinas", y abrió un nuevo debate con sus seguidores. "Hoy la verdad, con la data que pasaste, que seguro es verdad, quedó en evidencia que es gato, lo cual me parece bien. Pero lo tendría que blanquear. ¡La acorralaste y no sabía para donde rajar!", le indicó otro usuario de la red social. "Yo pregunto. ¡Ese es mi trabajo, nada más!", se justificó la periodista, y aclaró en otro mensaje que "no puede contar".

"Yo no tengo ningún muerto en el placard mi vida es transparente y no oculto nada", le señaló otro seguidor, y ahí Karina ya no pudo resistir. "Ja ja ja. ¡Qué comentario boludo!", concluyó.

