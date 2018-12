Los picantes mensajes de Ivana, la hermana de Mauro Icardi, tras la Navidad: "Sé de dónde vengo y quién es mi familia"

Los saludos, los buenos deseos y el intercambio de gestos tiernos en Navidad fueron moneda corriente en las redes. Sin embargo, a pocas horas de festejarse la fecha especial, Ivana -la hermana de Mauro Icardi- dio que hablar con sus picantes mensajes en Twitter.

"Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año). Pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres' y se me pasa. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente", comenzó diciendo.

"Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar. Y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez... pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre", agregó.

Luego, sin arrobar a ningún destinatario, Ivana continuó: "Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la última vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero. Capaz soy muy extremista pero nunca se sabe".

"No me hagan circo de las cosas que realmente suceden en mi vida, aunque ponga ironía y tenga que defenderme de gente que no sabe nada. Es triste y REALMENTE NO saben ni la mitad de las cosas", cerró, con unas capturas polémicas... ¿dedicadas a Wanda Nara, la mujer de su hermano?

¡Tremendo!

