Los picantes chats de Pampita con el comerciante que la acusó de no pagar sus servicios: "Fue por negligencia tuya"

Pampita cruzó furiosa al comerciante de luces que contrató para hacer una instalación luego de que la cuñada del hombre la difamara de no pagar el servicio. A través de su cuenta oficial de Instagram, la jurado de La Academia mostró los chats en el que el vendedor le pide disculpas por los dichos de la hermana de su novia.

“Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer la instalación de luces led (atención!) a Pampita y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más ratas. Chequeadísimo”, expresó la cuñada del vendedor en Twitter, mensaje que desató el escándalo.

"Si no se pagó fue por negligencia tuya. Llamame urgente así aclaramos este tema que me molesta bastante". G-plus

“Si no se pagó fue por negligencia tuya. Llamame urgente así aclaramos este tema que me molesta bastante”, decía uno de los mensajes que la modelo le envió al proveedor, quien le respondió: “Carolina. Yo no fui a buscar ese dinero porque no tuve tiempo, esto es una locura, vos sos una gran persona y lamento muchísimo esto, no lo puedo creer”.

Luego, el comerciante se mostró avergonzado y en un audio explicó cómo fue el arreglo inicial. “Le dije a mi novia que hable con su hermana y que se retracte en las redes, le expliqué que vos me preguntaste ‘¿cómo querés que te pague, por transferencia o en efectivo?’ y yo te dije ‘la verdad que prefiero el efectivo’ y vos me dijiste ‘bueno pasate cuándo quieras’. La verdad que el que no pasé fui yo, es una locura todo esto”.

Así, el mismo vendedor desmintió la situación en la que se vio envuelta la pareja de Roberto García Moritán: “Ya mismo estoy hablando con mi novia, que hable con su hermana para que se retracte. Qué vergüenza, no sé cómo pedirte disculpas. Qué vergüenza por favor, mil disculpas”.