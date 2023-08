La picante teoría de Alejandra Maglietti sobre Caramelito: "Blanqueó con Coco Sily para poner celoso al ex"

Este miércoles, minutos antes de la medianoche, Rodrigo Lussich reveló que Cecilia “Caramelito” Carrizo le había contado que dio fin a su promocionado romance con Coco Sily a tan solo un mes y medio de haber blanqueado.

Con las horas, se supo que la actriz y conductora decidió darse una nueva oportunidad con Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada durante 25 años y es madre de sus dos hijos. En este plano, las panelistas de Bendita criticaron fuerte a Caramelito.

Tras un informe bastante esclarecedor sobre el tema, Tamara Pettinato contó que habló con Coco Sily el día en que fue “panelista por un día”. “Le dije, suave, si creía que tras 25 años y estar dolida, lo elegía a él sinceramente. Y él me dijo ‘Prefiero arriesgarme’”, sentenció.

ALE MAGLIETTI, DURÍSIMA CON LA ACTITUD DE CARAMELITO AL CORTAR SU ROMANCE CON COCO SILY PARA VOLVER CON SU EX

“Él estaba muy enganchado y eso me daba pena porque a ella no se la veía así de enganchada”, agregó Tamara, que puso en duda que alguien esté en el bando de Cecilia. “A mí que alguien blanquee tan rápido me da duda”, dijo por parte Ale Maglietti, lo que generó la intriga de Beto Casella.

“Y, porque eso está dedicado a alguien, claramente”, agregó la panelista. “Ellos están en una radio que dirige Coquito, y ella tiene ahí su programa”, dijo Beto, que ante la consulta sobre su Sily debería despedirla no dudó: “Y… corresponde”, dijo, risueño.

“Si fuera amiga mía Caramelito, le diría ‘No vuelvas con tu ex, porque él tomó la decisión que tomó y ahora se tiene que hacer cargo’, porque es como dice Analía Franchín: ahora en dos o tres meses se termina acordando por qué la dejó”, cerró Maglietti.