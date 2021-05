Picante respuesta de Romina Ricci a Rocío Marengo tras afirmar que tendrá "coronita" en La Academia: "Ya nos vamos a cruzar"

A tres días del debut de La Academia de ShowMatch (eltrece), Romina Ricci apuntó contra Rocío Marengo. ¿El motivo? En sus últimas declaraciones, la mediática aseguró que siente que a participantes como Romina las juzgarán diferente y remarcó que su colega tendrá "coronita".

Lejos de dejar pasar sus dichos, Romina le respondió con todo aclarando que no se tomó a mal sus declaraciones y que entiende su juego. "Yo no me lo tomé como algo malo y me parece que no lo dijo de una manera fea. Ya empezó a jugar, claramente", afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, redobló la apuesta al referirse a la "coronita" de la que habló Rocío. "Igualmente nada, ojalá me la gane la coronita, me parece hermoso y lindo para mí y para nuestro compañero... Eso lo veremos en el transcurso del show y si me la gano, me la gano con trabajo, esfuerzo y dándolo todo", agregó, sin vueltas.

Y cerró remarcando que aunque no conoce a Marengo, ya la empezó a seguir en las redes sociales. "No la conozco a Rocío, igual la empecé a seguir en Instagram pero no la conozco. Supongo que ya nos cruzaremos en algún momento", cerró.

¿Qué dirá Rocío?