Picante respuesta de Natalie Weber cuando le preguntaron si su crisis con Mauro Zarate se debió a infidelidades: "Si es, la hace bien porque no me entero"

Después de que Mauro Zárate dejó de seguir en Instagram a Natalie Weber surgieron las versiones de crisis y separación. La modelo admitió en Los Ángeles de la mañana que no están en su mejor momento con el futbolista y Ángel de Brito le preguntó de forma directa si había un problema de infidelidad.

“Estamos con un par de frentes. No tienen que ver con la distancia, son otras cosas. Si no los resolvemos, me vuelvo a sentar acá”, comenzó diciendo la modelo en el ciclo, que tiene a su marido viviendo en Brasil donde juega en el América Mineiro.

Sin embargo, Ángel se despachó. “¿No son mujeres ni infidelidad?”, indagó, mientras ella lo negaba. “100% y si es, la hace bien porque no me entero”, señaló, mientras el conductor la ponía en dudas con un “¿seguro?".

"No me enteré si me fue infiel. No comprobé nada. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos separados y yo supongo que él habrá hecho de las suyas y está muy bien. Éramos libres". G-plus

Pero no fue todo. “¿Perdonaste infidelidades?”, le insistió el periodista a la modelo. “No me enteré”, aseveró ella. “No, no comprobé nada. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos separados y yo supongo que él habrá hecho de las suyas y está muy bien. Éramos libres”, afirmó, pero De Brito no se mostró convencido y le hizo un silencio.

“No sé de qué te estás riendo”, se quejó Natalie por el misterio que le puso De Brito a su respuesta. “Te dejo un bache”, concluyó él, filoso. ¡Ay!