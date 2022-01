Picante respuesta de Iliana Calabró sobre la relación con su hermana Marina: "Hablamos cuando ella tiene tiempo"

La relación entre Iliana Calabró (55) y Marina Calabró (48) durante muchas etapas estuvo signada por tensiones, y la actriz de Mi mujer se llama Mauricio fue muy frontal al explicar qué tan fluida es la comunicación.

"Con Marina hablamos cuando ella tiene tiempo, ja", se sinceró Iliana con tono socarrón respecto de su hermana menor en un móvil desde Carlos Paz para Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Luego, explicó: "Pero sí, hablamos. Hablamos… Ahora hace un tiempito que no hablamos".

ILIANA CALABRÓ REVELÓ SI NO LE CUENTA INTIMIDADES A MARINA CALABRÓ

En ese momento, Pampito ironizó que él sí hablaba todos los días con su colega y amiga, por lo que Iliana se resignó con picardía.

"A mí Marina todos los días no me llama…", comentó Iliana, quien no volvió a formar pareja desde que el tano Antonello Grandolfo se fue a vivir a Italia.

Al final, cuando Estefanía Berardi le consultó si es que era reservada con Marina Calabró por temor a que revelara detalles de su vida privada en su rol de periodista, Iliana Calabró aseguró: "No tengo intimidades para contarle. Últimamente con esto del aislamiento… Acá me la paso encerrada".