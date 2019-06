Los cinco años de amor, con convivencia incluida, de Alejandra Maglietti (33) y Jonás Gutiérrez (35) llegaron a su final tres meses atrás. "Estamos separados... La relación se desgastó; él se lesionó y eso complicó todo... Por ahora es una separación definitiva y se dio en perfectos términos", le dijo la panelista de Bendita a Ciudad, argumentando uno de los motivos que determinó la ruptura con el futbolista de Defensa y Justicia.

Cada uno por su lado, Alejandra ahondó en el fin de la pareja y fue picante en una sugerente declaración. "¿Hubo terceros en discordia?", le preguntaron en la revista Pronto. Y Maglietti contestó: "De mi lado, no. No puedo poner las manos en el fuego por los demás; no lo sé. Creería que no. De mi parte, nada".

Luego manifestó que con su ex, actualmente, no mantiene contacto: "Nos separamos bien, sin rencores ni enojos. Fue en buenos términos, tenemos diálogo y nunca hubo mala onda de ninguno de los dos lados. Ahora ya hace varios días que no nos hablamos más, pero hasta que nos fuimos repartiendo nuestras pertenencias, seguíamos hablando para coordinar y entregarnos lo que era de cada uno. Hasta que nos fuimos acomodando en todo eso, sí, seguíamos hablando. Ahora ya no hablamos porque no quedan temas por resolver. La separación es definitiva".

