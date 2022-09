Picante reacción de Tamara Báez al ver a una bailarina de L-Gante hablando de ella y de la versión de affaire con el cantante

En medio de fuertes rumores de separación de L-Gante, tras la viralización de un video del cantante de cumbia 420 ingresando a un hotel con la bailarina Luli Romero, Tamara Báez se hizo eco de la aparición mediática de otra joven, llamada Micaela, quien habló durísimo de ella en TV.

"Jajajajajajaja", escribió Tamara en una historia que subió a su red social, con una foto de Micaela en Nosotros a la Mañana denunciando que recibió amenazas de Báez por el rumor de affaire con L-Gante.

Como si fuera poco, Tamara acompañó la publicación con la canción Dije que WTF, esto es real, de DJ Krass, que dice: "Lo vi yo y dije '¿qué? Me quedó como what the fuck. ¿Esto es real? Dije yo".

LAS DECLARACIONES DE MICAELA QUE ENFURECIERON A TAMARA BÁEZ

Micaela, joven que grabó un videoclip con L-Gante en plena pandemia, visitó Nosotros a la Mañana luego de ser confundida con la bailarina Luli Romero, quien apareció junto al cantante ingresando a un hotel y puso en jaque la relación de L-Gante con Tamara Báez.

En ese marco, Micaela sugirió que no estuvo con L-Gante "pero que tuvo la oportunidad" y acusó a Báez de amenazarla por redes.

"Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video (de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina) era yo", dijo la bailarina.

Y agregó: "Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con L-Gante y vincularon todo. Entonces, yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga".