Picante reacción de Sabrina Rojas cuando Coco Sily dijo que Luciano Castro es fiel: "¡Ay, dale!”

Sabrina Rojas recibió en su ciclo Emparejados a Coco Sily, quien es muy amigo de su exmarido, Luciano Castro. Y al hablar del galán protagonizaron un llamativo momento.

El debate giraba alrededor de la infidelidad, entonces Coco dijo que no era un hombre infiel y Sabrina quiso saber: “¿Y bancaste a algún amigo con una infidelidad? No digas quién porque vos conocés a un ex mío”.

Entonces, Rojas aclaró: “No quiero escuchar. Porque él es muy amigo del gordo Castro”. Pero Coco aclaró: “Sí, banqué mucho, pero al gordo no”.

Más sobre este tema La reacción de Sabrina Rojas y Tucu cuando les preguntaron si practican el poliamor con Luciano y Vigna: "Sería divertido, pero no"

Sorpresivamente, Sabrina expresó entre carcajadas: “Buehhhh ¡no me lo cuentes”. Sin embargo, serio, Sily le retrucó: “Pero el gordo es cero infiel”.

Y Sabrina redobló la apuesta porque mientras reía le respondió: “¡Ay dale Coco!”. Tras hacer gestos de negativa, miró a cámara y le envió saludos a su ex: “Le mandamos un beso”.

Coco dijo sobre Luciano: "Pero el gordo es cero infiel”. Y Sabrina le respondió entre carcajadas: “¡Ay dale Coco!” G-plus

Coco continuó bancando a Luciano: “El gordo estando en pareja... puede haber hecho una... igual que yo”. En ese momento, Sabrina acotó: “Un toque y me voy”.

Al escucharla, Coco le consultó: “Pero yo no le conozco doble vida. ¿Vos tuviste quilombos con él por eso?”. Y Rojas respondió con humor: “No, mis quilombos con el gordo son otros”.

SABRINA ROJAS QUIERE A LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA EN SU PROGRAMA

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Sabrina contó que le gustaría que Luciano fuera a Emparejados, el ciclo que conduce con su pareja Tucu López.

“Lo tenemos que llevar a Luciano, me gustaría que venga con Flor”, afirmó incluyendo a Flor Vigna, actual pareja del galán en el plan.

“¡Es tan difícil que vaya a un piso! Pero lo tengo que convencer, sí”, expresó Rojas.