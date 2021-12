Picante reacción de Lali Espósito cuando Marley le preguntó si tiene novio: "¡O noviecita, Alejandro!"

Instalada nuevamente en Madrid por el rodaje de Sky Rojo, Lali Espósito salió de paseo con Marley por Chueca, conocido como el barrio gay, y reaccionó con picardía cuando el conductor de Por el Mundo le preguntó si tenía algún noviecito.

"¡O noviecita, Alejandro! Esa cosa de etiquetar a la gente", le retrucó Lali, subrayando su posición a favor del amor libre y a la vez chicaneando a Marley, con quien tiene una divertida amistad.

LA REACCIÓN DE LALI CUANDO MARLEY LE PREGUNTÓ SI TIENE NOVIO

Lali: -Este es un barrio muy joven, viene gente de todos lados. Si fuera Buenos Aires, sería como Palermo. Es el barrio gay. Acá encontrás banderas por todos lados…

Marley: -Acá encontrás mucha libertad.

Lali: -Sí, mucha libertad, como debe ser. Es un barrio precioso. Yo vivo acá, al lado.

Marley: -¿Y vos? ¿Cómo venimos? ¿Algún noviecito, algo?

Lali: -¡O noviecita, Alejandro! Esa cosa de etiquetar a la gente…

Marley: -No, digo, capaz hay alguna alegría, algo.

Lali: -Sí, yo soy una persona muy alegre. Vos me conocés. Yo estoy muy bien. Europa, Europa. Yo disfruto de la vida.

LALI ESPÓSITO CONTÓ QUE SE PODRÍA ENAMORAR DE UNA MUJER

En septiembre del 2020, Lali Espósito comunicó a través de Twitter que su relación de pareja con Santiago Mocorrea había llegado a su fin, luego de tres años y medio de amor.

Meses después, desde España, la artista le dio una nota en Clarín en la que habló de su soltería y de la posibilidad de enamorarse de una mujer.

"Me veo enamorándome de alguien de mi mismo sexo. Soy muy enamoradiza y, naturalmente, siempre tuve relaciones con hombres, pero nunca diría que no me podría enamorar de una mujer", dijo Lali, un año atrás.

Y agregó: "Conozco chicas increíbles de las que me podría enamorar tranquilamente".