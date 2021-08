Picante reacción de Cinthia Fernández al enterarse que Martín Baclini bailará en La Academia: "Tenían que llamar a gente que baile, no a madera terciada"

En buena relación con su exnovio Martín Baclini, Cinthia Fernández no pudo evitar chicanearlo al enterarse que el empresario volverá a la pista de ShowMatch en la salsa de a tres, de la mano de El Polaco y Barby Silenzi.

"Yo voy a bailar con Lizardo Ponce y con la bomba de Jose. Hay que hacerle el aguante. Todas le dijeron que no", le dijo la panelista de LAM a Ángel de Brito, confirmando su presencia en el ritmo especial de La Academia.

Acto seguido, el conductor y jurado del programa de Marcelo Tinelli la sorprendió al aire con la información de que su ex también será de la partida. "Y tengo una noticia para vos, el Polaco y Barby Silenzi van a bailaron con Martín Baclini. Martín se suma a la pista. Se van a cruzar", dijo Ángel.

Con humor y picardía, Cinthia Fernández expresó sin filtro: "Tenían que llamar a gente que bailaba, no a madera terciada".

Más sobre este tema Martín Baclini compartió impactantes fotos de su cuerpo tatuado y le dedicó un significativo mensaje: "Te amo tal cual sos" Yanina Latorre, súper filosa sobre el viaje de Cinthia Fernández a Bariloche: "Yo me fui a Miami, no necesito que Martín Baclini me lleve de garrón"

En ese marco, la panelista Majo Martino contó que Luciana Salazar también había llamado a Baclini para que se sume a la salsa de a tres, pero el empresario le habría dicho que no para no incomodar a Cinthia, quien no tiene una amistosa relación con Luli. Salazar saldrá al ruedo con Mariano Martínez como invitado especial y con su compañero Jorgito Moliniers.