El paso de Luis Miguel por la Argentina reflotó el videoclip que Mariana Fabbiani grabó con el cantante, en 1993. Desde ese momento, la conductora de El Diario de Mariana niega con firmeza haber caído bajo los encantos del artista mexicano.

"Te tiraba los perros, ¿por qué no agarraste?", le consultó Ángel de Brito a Fabbiani, quien, con su característica sonrisa, explicó en Los Ángeles de la Mañana: "Él le tiraba los perros a todo el mundo. El tema es si vos querés o no. Yo soy una mujer decente. Tenía 18 años. Ubicate en la situación: 18 años, me voy con todas las recomendaciones de mi madre, 'te pido por favor, se responsable'. Yo fui criada con muchísima libertad porque siempre me dejaron hacer todo, pero con la condición de que valorara esa libertad. Y así lo hice. Pero cuando se terminó el video yo me fui a Miami, que estaba mi mamá".

"¿Pero por qué no quisiste quedar como un gato? Pasar una noche de sexo con él no es ser gato, es disfrutar con un tipo espectacular", le dijo Yanina. G-plus

No conforme con el relato, Andrea Taboada acotó con humor: "Para mí es todo confuso". Y le dio pie a Yanina Latorre para que se metiera en la charla aportándole una cuota de pimienta. "Para mí también (es confuso) … ¿Pero por qué no quisiste quedar como un gato? Si igual...”, expresó, sin poder terminar de formular la incisiva pregunta.

A lo que Mariana respondió, más seria, pero sin perder la simpatía: "No es que no quise quedar como un gato, yo no dije que fuera gato, él dijo que era gato (señala a Ángel)".

"No dije lo de gato... No voy a dormir, Yani. Reconozco que quizás otra persona no lo hubiera dejado pasar. A mí siempre me gustó ser especial para el otro", dijo Mariana. G-plus

Entonces, Latorre terminó de redondear su consulta: "Pasar una noche de sexo con él no es ser gato, es disfrutar con un tipo espectacular". Firme en su postura, Mariana manifestó: "Pero a mí no me interesaba", dijo, sin convencer a la panelista: "No te creo nada. No te lo creo".

Cerrando la anécdota, Fabbiani agregó risueña: "No voy a dormir, Yani. Reconozco que quizás otra persona no lo hubiera dejado pasar. A mí siempre me gustó ser especial para el otro, aunque sea de pasada. Él lo tiene todo tan fácil, que dije: '¿Qué recuerdo me voy a llevar, haberme levantado a Luis Miguel? No'".