Picante pregunta de Andy Kusnetzoff a Viciconte: "¿Te cuesta más ser panelista o la relación con la ex de Fabián?"

Desde el inicio de su romance con Fabián Cubero, Mica Viciconte protagonizó más de un picante cruce con Nicole Neumann. Sin embargo, el tiempo pasó y desde que la modelo les mandó una medida cautelar para que no hablen de ella en los medios (y viceversa), la panelista acató la orden, más allá de que las consultas periodísticas continuaron, y las chicanas mediáticas mermaron.

Invitada en PH, podemos hablar, Flor Torrente le preguntó a Mica por qué se muestra como una "señorita mala, si es un amor". Y ella contestó: "En este medio considero que tenés que estar un pasito más atrás para estar protegida. Obviamente, en el lugar de panelista, siento que tengo que tener como un escudo".

"¿Te cuesta más el panelismo, el medio, o la relación con la ex de Fabián? No te veo incómoda en el panelismo, pero tus temas son siempre vos, Fabián y Nicole", le preguntó Andy. G-plus

Ante esa respuesta, Andy Kusnetzoff le hizo una picante pregunta a Mica, sobre su trabajo y Neumann: "¿Te cuesta más el panelismo, el medio, o la relación con la ex de Fabián? No te veo incómoda en el panelismo, pero tus temas son siempre vos, Fabián y Nicole".

Pese a no poder hablar de la modelo, Vicionte respondió con contundencia: "En el medio uno siempre está expuesto, más estando de panelista. Pero con Fabián supimos llevar nuestra relación. Antes de que nos llegue la cautelar, tenía conflictos con Fabi, cosas de pareja. Pero con la cautelar no puedo hablar de ella (Nicole), entonces, desde ese día, porque antes me metía en la relación, me di cuenta que me hizo bien, porque me hizo bien no hablar y me hizo bien en la pareja. Con Fabi nos llevamos bien. Su historia anterior es un tema de él, yo no me meto más".