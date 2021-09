Picante posteo de Luciana Salazar en medio de rumores de chispazos con Jorgito Moliniers: "A esas personas mejor tenerlas lejos"

A días de mostrarse muy triste y con lágrimas en los ojos en La Academia de ShowMatch y mientras suena con fuerza la versión de chispazos con su partenaire, Jorgito Moliniers, Luciana Salazar dio que hablar al compartir un picante posteo en las redes… ¿dedicado al bailarín?

“Esas personas que le das una mano y te agarran el codo… mejor tenerlas lejos”, escribió la modelo en Instagram Stories, sin arrobar a ningún destinatario, pero despertando sospechas sobre el estado actual de su relación con Moliniers.

Días atrás, Cinthia Fernández había asegurado en Los Ángeles de la Mañana que existen mensajes de voz del profesional hablando mal de Salazar: “Resulta ser que a Luciana no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos y el temita viene con su compañero de baile. Jorgito Moliniers no la banca más. Hay audios de él quejándose con la producción porque dice que quiere irse, que no la aguanta más”.

“Y la coach (Majo de la Iglesia) también adhiere, quieren renunciar, dicen que no aguantan más la situación, que se queja todo el tiempo y cuando le ponen mala nota no quiere preparar el duelo”, cerró, sin filtro.

