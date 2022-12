Picante opinión de Analía Franchín sobre Agustín de Gran Hermano: "Él es una persona desagradable"

Luego de que Agustín, uno de los participantes de Gran Hermano 2022 pasara de ser de uno de los favoritos del programa a ser cuestionado por sus actitudes con algunas de sus compañeros de reality, Analía Franchín dio que hablar por su picante análisis sobre el joven.

“Agustín tiene una percepción muy distinta de lo que se ve. Él no está enterado que lo potenció el público frente al bullying de la casa, pero en realidad es una persona desagradable, claramente es un pajer…”, comenzó diciendo la panelista de A la Barbarossa en una nota que dio para Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“La realidad es que lo que él está haciendo es acosar a Julieta Poggio desde la mirada. Ella tampoco fue a pedir ayuda al confesionario”, agregó, cuestionando cómo se maneja Agustín con su compañera.

Y cerró, tajante y firme con sus palabras: “Si esto pasa de eso ahí lo pueden llegar a expulsar, pero él no le hace un comentario a ella. Si toca la placa, sale como un cohete a la luna y ojo Thiago (Medina) también”,

TREMENDA PELEA, CON INSULTOS INCLUIDOS, DE ALFA CON ALEXIS EN GRAN HERMANO

Una vez más, los participantes de Gran Hermano debieron someterse a una difícil prueba semanal con el objetivo de ganar un buen presupuesto para la comida de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, el desafío terminó con un escandaloso cruce entre Alfa y Alexis -más conocido como Conejo- en la casa.

Todo comenzó cuando Alfa se cayó de la cama donde varios de sus compañeros y él debieron permanecer por un determinado tiempo, al mismo que en otro cuarto, había otro grupo de concursantes en la misma situación.

Ante esto, tanto Alexis como Romina decidieron dar por finalizada la tarea que fue propuesta y eso molestó: “Se bajó el Conejo y me bajé yo, y después todos”, lanzó la diputada, despertando la furia de los hermanitos.

“No me boludeen tampoco. A mí me tiraron (de la cama), vamos a decir a verdad”, se defendió Alfa en pleno cruce fuertísimo con Alexis, quien tampoco se cayó y pegó un grito ante las cámaras: “¡Pará! La con… de tu hermana. ¡Me chup… la pij…!”, lanzó, sin filtro.