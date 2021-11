Picante momento de Jimena Barón con Pampita en La Academia: "No siento que soy la que sabe acá"

En medio de las instancias finales de La Academia de ShowMatch, Pampita y Jimena Barón mantuvieron una diferencia de opiniones a la hora de evaluar la performance de Agustín Barajas (el novio de Hernán Piquín) en el ritmo comedia musical.

“Para lo que vamos a ver cantar en este ritmo con los participantes que hay, te digo que sos de los mejorcitos. Si entramos en comparaciones, Agustín cantó un montón de tiempo y lo hizo bastante bien”, comenzó diciendo la modelo en la pista.

“Acá, la que sabe, sabrá decirme después -en un ratito- si me oído escucho bien o no. Pero a mí me gustó. Estuvo acorde y bien”, agregó Carolina Ardohain, al mismo tiempo que su compañera hacía gestos de no coincidir con ella.

Tras escucharla, la cantante tomó la palabra: “Yo me considero aprendiz del canto así que no siento que soy la que sabe acá, para nada. Mis compañeros saben al igual que yo, por eso estamos de jurados”, expresó.

Y cerró, tajante: “Me gustó mucho lo que hicieron y en este ritmo, yo no estoy juzgando cómo cantan sino si cantan o no. Está clarísimo que es una disciplina muy difícil. Por ende, estoy juzgando que se animen a exponerse a cantar en vivo con toda la dificultad que tienen. Aprovecho para aclararlo, por las dudas”.

¡Clarito!