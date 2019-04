La picante infidencia del hijo de Flor Peña en Intrusos... ¡que la actriz no pudo frenar!: "No, Juan, ¡pará!"

La visita de Florencia Peña (44) a Intrusos tenía como focos principales dar detalles de su casamiento con Ramiro Ponce de León (44), ahondar en su decisión íntima de practicar el poliamor y hablar de Cabaret, el musical que protagoniza con Mike Amigorena. Sin embargo, la incorporación de su hijo Juan Otero (10) en la nota sumó adrenalina al vivo e hizo que su mamá esté atenta a sus inesperadas declaraciones sin filtro.

Con la espontaneidad y el histrionismo que lo caracteriza, el niño, actual integrante del programa S.T.O. de América, sacó a la luz más de una divertida anécdota, pero sorprendió a Flor al contar con naturalidad una pícara infidencia que involucra a Mica Viciconte y Sol Pérez, y que su mamá quiso censurar... ¡sin éxito!

"Estábamos en Mar del Plata, yendo a ver a Laurita a Sugar y vemos el cartel de la obra de Mica Viciconte, Sol Pérez y Fede Bal, y dijo que ellas no saben actuar". G-plus

Juan: -Esto no sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar...

Rial: -Acá se cuenta todo.

Flor: -No, pará, Juan, mirame, mirame... No, Juan, hay toda una familia viviendo de mí (risas).

Juan: -Estábamos en Mar del Plata, yendo a ver a Laurita (Fernández) a Sugar, y vemos el cartel de la obra de Mica Viciconte, Sol Pérez y Fede Bal...

Flor: -No, si no estaban ellos (en cartelera).

"No, pará, Juan. No es necesario seguir avanzando con eso", se excusó Flor. G-plus

Juan: ¡Sí, mamá! Cuando tengo que contar algo ella se olvida todo, y cuando me quedo callado, se acuerda hasta lo que pasó hace tres años (risas).

Flor: -No, no, no. ¡Pará! No es necesario seguir avanzando con eso.

Rial: -¡Dejalo al pibe! Vos expresate.

Juan: -Entonces pasamos por el cartel...

Flor: -¿Y yo qué dije?

Juan: -Dijo que no le parecía que ellas dos estén en una obra porque no saben actuar tanto.

Flor: -Eso no está mal.

Juan: -También habló de bastantes personajes...

Flor: -Pero ya está. El nene tiene prueba de inglés ahora (risas).

​