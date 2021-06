Picante gesto de Analía Franchín al hablar sobre Claudia Villafañe y la reacción de Polino: "¡Se picó, se picó!"

En Flor de equipo estuvo como invitada María O’Donnell para hablar de su participación en MasterChef Celebrity. Analía Franchín, que cocina en el ciclo, cuestionó la actitud “bondadosa” de la periodista en la competencia… ¡y terminó tirándole un palito a Claudia Villafañe!

“No se hace eso. Vengo a decirte que esto es una competencia, hay un palo doscientos en juego y un trofeo. A esta altura no se hace eso. Yo sé que sueno antipática, pero es una competencia”, le dijo Analía a María, cuestionando que no haya usado un beneficio que le dieron a su favor.

“Esto mismo le decía a Belu Lucius. ‘Pará de ser tan buena’”, siguió la panelista, pero una intervención de Noe Antonelli sacó una interna que parecería que quedó tras imponerse la exesposa de Diego Maradona a ella. “Claudia era buenísima y sin embargo llegó a la final”, dijo, provocando que Analía se llame a silencio y sus compañeros del ciclo de Flor Peña lo tomen como una tremenda respuesta.

“¡Ese silencio de la subcampeona! ¡Esa cara!”, lanzó la conductora, mientras Analía seguía sin decir una palabra. “Belu fue rebuena, más buena que todos, y no llegó a la final”, continuó firme. “¿Vos decís que no fue tan buena Claudia?”, indagó Noe. “No, no digo que fue tan buena, pero…”, dijo, para terminar haciendo otra vez silencio y Marcelo Polino remataba el momento con un “¡se picó, se picó!” que provocó las risas de Analía Franchín. ¡Teléfono para Claudia Villafañe!