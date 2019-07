Luego de cinco años de amor, Flor Vigna (25) y Nico Occhaito (27) terminaron su relación de pareja en los mejores términos y desde el cariño. Sin embargo, el tiempo pasó y el hecho de que se vuelvan a cruzar en el Súper Bailando reflotó los motivos que los llevaron a esta decisión y salieron a la luz algunos reclamos.

Luego del primer cara a cara con su ex en el programa de Marcelo Tinelli, Vigna reflexionó sobre su relación con Nico y remarcó la necesidad de tomar distancia, para poder soltar su historia de amor y continuar sus vidas por separado.

"Con Nico tratamos de tener una relación transparente, pero queremos ir soltándonos. En un momento hablábamos todo, pero bueno, macho, ya está. No soy más tu psicóloga". G-plus

"Mi vida amorosa nunca estuvo tan expuesta. No es que no quiero hablar de mi vida privada, es que no la entiendo. Recién ahora la entiendo más y tengo que estar sola. No puedo estar con nadie en este momento, porque no soy un buen partido para nadie. Estoy inestable. Entonces me dedico a laburar", dijo Flor en nota con Los Ángeles de la Mañana, alejándose de Occhiato, pero también de Mati Napp, coach del Bailando con quien tuvo un breve affaire.

Concentrando su energía en el trabajo, Vigna enfatizó en su necesidad de no estar en contacto diario con su ex ¿y le dio un palito? "Con Nico hablé lo que teníamos que hablar. Tratamos de tener una relación transparente, pero queremos ir soltándonos de a poco. En un momento hablábamos todo, pero bueno, macho, ya está. Ya no soy más tu psicóloga".

Atenta a su filosa declaración, Karina Iavícoli acotó: "¿Vos le ponías el oído?". Y la actriz le puso aún más pimienta a su respuesta: "Sí, y él también a mí. Pero bueno, ya está, o estás conmigo del todo o no. Para sacar turno con una psicóloga, andá mejor a buscarte una terapeuta".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!