Picante dato de Estefi Berardi sobre el supuesto affaire de Benjamín Vicuña con una moza: "Le habrían quitado el teléfono antes del encuentro"

A poco más de una semana de que Benjamín Vicuña confirmara el fin de la pareja con China Suárez, Esfenía Berardi continuó dando detalles del supuesto affaire del actor con una moza, en Córdoba, cuando aún estaba junto a la actriz.

La panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine de Lunes a viernes a las 10.30 horas, fue la encargada de dar a conocer la explosiva versión de infidelidad y la de asegurar que la camarera no tiene registros del supuesto encuentro con Vicuña porque previo a la cita le habrían exigido que no use el celular.

"Cómo una persona tan expuesta, que se manda una con alguien que no lo conoce, que se dio súper casual, yo me pregunte: '¿No tiene miedo que lo filmen?'. Pero me respondieron que le habrían quitado el teléfono antes de que se produzca el encuentro", dijo Estefi, quien la semana pasada contó que Benjamín Vicuña le había pasado su celular a la moza y tiempo después bloqueado en WhatsApp.

"La moza le contó a la China (el affaire) porque terminó enojada con él porque la bloqueó en WhatsApp. La moza se re calienta, se enoja, y le cuenta esta situación a la China Suárez a través de Instagram, con lujo de detalles. Le contó cosas que, por respeto, yo no puedo reproducir. Él es muy seductor, ella moría por él. Las chicas mueren por él", sostuvo la panelista, revelando más datos del escandaloso culebrón.