El picante comentario de Tartu sobre los romances de Jimena Barón: "¡Es muy intensa!"

Estos días Jimena Barón pasa sus días en España, desde donde contó que estaba soltera, luego de su relación con Matías Palleiro. Desde allí compartió un divertido curriculum vitae amoroso y en el relanzamiento de Intrusos, conducido por Florencia de la Ve, Tartu fue terminante.

"Le duran todos poco", dijo Tartu mientras Maite Peñoñori se quejó con un "¡qué malo!"

Virginia Gallardo estaba hablando del último romance de la cantante cuando el periodista, que vuelve después de ser parte del Intrusos de Jorge Rial, lanzó una picantísima frase. “¡Es muy intensa Jimena!”, se despachó.

“Le duran todos poco”, siguió, mientras que Maite Peñoñori se quejó con un “¡qué malo!” y Lucas Bertero, una de las nuevas incorporaciones, teorizaba con que tal vez a muchas de las exparejas de la actriz no les gustaba la exposición que ella tenía.

"Es muy intensa Jimena! Le duran todos poco".

JIMENA BARÓN HIZO SU "CV DEL AMOR" Y CONTÓ QUÉ BUSCA EN UN HOMBRE

"Aprovecho y dejo mi CV", expresó antes de escribir un extenso texto contando cómo es y qué le gusta hacer:

"El sexo es diario y espectacular. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y bastante menos loca. No soy celosa, tampoco pelotud...".

"Si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama".

"El sexo es diario y espectacular. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y bastante menos loca"

"No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a la convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados".

"No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría", expresó, entre muchas otras consideraciones.

Y se despidió con una sincera frase sobre su presente sentimental.

"Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar y estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular", sentenció.