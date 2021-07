El picante comentario de la mamá de Lali Espósito sobre La Voz Argentina: "En este corte me lavo los dientes, me pongo el piyama y barnizo la mesita"

La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe con gran éxito y un jurado de estrellas de la canción que incluye a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito. Fue precisamente la mamá de la autora de Laligera, Majo Riera, la que realizó una mordaz crítica del ciclo en su cuenta de Twitter y llamó la atención de sus miles de seguidores que la acompañaron con divertidos memes y comentarios.

En su rol de jurado de La Voz Argentina, Lali Espósito da en la tecla noche tras noche con divertidos comentarios y situaciones hilarantes con los participantes, pero ahora parece haberle llegado el turno a su mamá. Es que Riera se sintió afectada por la extensión de la tanda publicitaria del exitoso ciclo de Telefe y le dedicó un irónico posteo en TwItter en el que “enumeró” todas las cosas que podría hacer en todo ese tiempo.

"En este corte me lavo los dientes, saco la basura, lavo los platos, me pongo el pijama, hago manualidades, escribo un capítulo de mi proyecto, contesto mails, me depilo, barnizo la mesita, riego las plantas", escribió Majo Riera. El tweet fue muy comentado por los casi 30 mil seguidores de la mamá de Lali con divertidas respuestas y memes, y obtuvo más de 1500 “likes”.