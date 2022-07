Picante comentario de Majo Martino sobre Martín Salwe y sus vacaciones en Israel: "Que vaya al Muro a..."

La buena onda que Majo Martino tenía con Martín Salwe en de la época que ambos compartían las coberturas de ShowMatch quedaron atrás, y tras el paso de ambos por El Hotel de los Famosos la periodista es una acérrima crítica del exlocutor de La Academia.

"Que vaya a lavarse un poco de todo lo que hizo", disparó Majo contra Martín en una nota con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) en implícita referencia a que como está en Israel, podría pasar por las aguas del río Jordán para expiar sus pecados.

Es que, según la Biblia, sobre esas aguas fue que Juan el Bautista llevó a Jesús para su bautismo, y ese río es símbolo de purificación y renovación para el cristianismo.

Más sobre este tema Encontraron a Locho Loccisano y Majo Martino infraganti en la noche porteña: "Están saliendo"

"Está en Tel Aviv en este momento. Se fue a despejar el señor. Que vaya al Muro de los Lamentos", enfatizó picante Majo Martino con Martín Salwe, quien además es judío.

MAJO MARTINO JUSTIFICÓ SU INDIGNACIÓN CON MARTÍN SALWE

Por otra parte, Majo Martino se justificó por su profunda indignación con Martín Salwe: "Es que no puedo ser objetiva con Martín. No le deseo el mal a nadie, pero él se comportó muy mal conmigo. Ya estoy bastante saturada de Martín por todo lo que sucedió en El Hotel de los Famosos".

"Es un pibe muy burlón. Me dolió un montón, sufrí. Una de las veces que lloré fue porque me dolió una de las cosas que me hizo Martín. Después esa tristeza se fue transformando en bronca. Ahora ya no siento nada", continuó en su diálogo con Carmen Barbieri.

Al final, Majo Martino reflexionó sobre Martín Salwe: "Algunos dicen que la está pasando mal, y otros que le encanta que se esté hablando de él".