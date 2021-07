Picante comentario de Damián de Bake Off sobre el jurado de MasterChef Celebrity: "Es todo un gran libreto"

Damian Pier Basile, más conocido como Damián de Bake Off (Telefe), se refirió a la victoria de Gastón Dalmau en MasterChef Celebrity 2 (Telefe) y se mostró de acuerdo con que se grabaran dos finales; uno que mostró a Gastón como ganador y otro a Georgina Barbarossa.

"Antes de grabar las dos finales que grabaron, un escribano ya tenía el resultado del ganador. Lo primero que pensé fue lo bueno que hubiese sido que hicieran lo mismo con Bake Off así no teníamos que ir a grabar de nuevo una segunda final. Se hace en todo el mundo que se graben distintas finales, para que sea sorpresa también para el ganador", aclaró en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Sin embargo, al ver las devoluciones que le hicieron a cada uno, ambas excelentes, admitió que se desconcertó y dejó de creer en la palabra del jurado formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

"Al principio me encantó, pero después de ver las dos devoluciones es como que decís 'pero pará, cuál de las dos es la realidad'... Les estás hablando en serio o es todo un libreto para quedar bien y justificar que alguien ganó... Me parece que (Gastón) ganó por su trayectoria en el programa y no por los platos que presentó", sentenció.

