Picante chiste de Lussich sobre Roberto García Moritán: "La gente va a buscar en la boleta 'el marido de Pampita' y no lo va a encontrar"

El lanzamiento de Roberto García Moritán en la política no eludió al espectáculo, al estar casado con Pampita, y Rodrigo Lussich hizo un picante chiste al respecto en Intrusos.

"A Roberto García Moritán le dicen 'el marido de Pampita'. ¿En la boleta va a decir 'el marido de Pampita'? Porque la gente va a buscar en la boleta 'el marido de Pampita' y no lo va a encontrar", disparó el conductor de Intrusos, luego de ver una nota de la modelo y conductora destacando la vocación social y política de Roberto. Y Adrián Pallares acotó: "Es que para un candidato político es difícil".

Roberto García Moritán encabeza la lista de legisladores de Ricardo López Murphy y será candidato a legislador porteño por Republicanos Unidos, en la interna de Juntos por el Cambio.

"A Roberto García Moritán le dicen 'el marido de Pampita'. La gente va a buscar en la boleta 'el marido de Pampita' y no lo va a encontrar", disparó Lussich, con humor. G-plus

El notero Gonzalo Vázquez le preguntó a Pampita si acompañará a su pareja en la campaña electoral, y ella respondió destacando la labor de Roberto: "Me parece que está bueno que cada uno tenga su mundo. Yo elegí la tele y él eligió la política. Nos apoyamos, nos admiramos, pero no mezclamos... A él le apasiona la política, conoce mucho más de lo que la gente se imagina sobre las necesidades de la gente. Me parece que es una persona que tienen que descubrir porque, lamentablemente, hay un prejuicio porque se ha casado conmigo".

Más sobre este tema Roberto García Moritán habló por primera vez de su relación con Benjamín Vicuña: "Él es un gran tipo"

Atento a las palabras de Pampita, el cronista de Intrusos retrucó: "Por eso le dicen el 'marido de...'". Y Carolina contestó con contundencia: "Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso, pero me encantaría que lo puedan conocer un poco más. Hace muchos años que está involucrado en las necesidades de la gente".