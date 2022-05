Picante cara a cara de Majo Martino con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Quebraste mi confianza y algo se rompió"

Lejos de que los fuertes chispazos que tuvieron Majo Martino y Martín Salwe quedaran en el pasado, los jóvenes –quienes mantenían un vínculo de amistad antes de entrar a El Hotel de los Famosos- dejaron en claro que sus diferencias son irreconciliables.

Así lo delizó el locutor luego de que Chino Leunis le preguntara por su relación con su compañera: “No es que hubo una resolución con Majo o llegamos a un punto en común. Todo quedó como la vida misma cuando tenés algunas diferencias y hay una pelea. Quizás el tiempo ayude, quizás sea en otro contexto y no en este hotel”.

Además, ante la pregunta del conductor sobre si prefiere que Majo ya no esté en el programa, Martín se sinceró: “Quizás me resulte hasta más cómodo. No porque se vaya, sino porque acá no encuentra espacio de diálogo y se genera una distancia que hace que sea mejor que uno de los dos no esté. Porque estamos los dos acá, pero es como que no estamos”.

Después de escucharlo, Martino dijo lo suyo: “No me genera absolutamente nada lo que dice Martín. De verdad que ya no me genera nada. No me dan ganas de responderle porque lo veo actuando y con un cassette puesto”.

“A mí me haces algo así una vez y yo soy muy difícil de poder retomar. No es de rencorosa, pero quebraste mi confianza una vez y siento que algo se rompió”, cerró la joven, contundente.