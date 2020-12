Pía Shaw confirmó que se va de América: "Es cierto, renuncié; necesitaba frenar un poco"

El 2021 encontrará a Pía Shaw fuera de la pantalla de América, canal en el que trabajó como panelista y conductora. Actualmente, estaba al frente de Informados de todo, programa que comandaba junto a Guillermo Andino.

"Esta es mi última semana en el programa", le confirmó Pía a La Nación, poniéndole fin a los rumores que daban cuenta de su sorpresiva partiva. En ese marco, agregó: "Es cierto: renuncié. Fue un año de mucho trabajo y a mí me gustan los cambios".

Sobre los motivos de su inesperada partida de América, Pía Shaw expresó: "No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en otra oportunidad, cuando me incorporé a AM. En este caso, no lo decidí porque tenga otra propuesta laboral. Sí sigo con la radio (junto a Ángel De Brito y Pilar Smith, en El Espectador, de CNN Radio), que está buenísimo, pero necesitaba frenar un poco".