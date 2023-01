Peter Lanzani habló emocionado de la nominación de Argentina 1985 en los Oscar: "Estar ahí es un sueño para todos"

Peter Lanzani habló con notable emoción de la nominación de Argentina 1985, como Mejor Película Internacional, en los Premios Oscar.

Junto con Ricardo Darín, el actor protagoniza el film, que abordó el Juicio a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

"Argentina 1985 está en carrera por el Oscar. ¿Cómo recibiste esta nominación?", le preguntó Mario Massaccesi a Peter en nota con TN Cental.

Y Lanzani respondió: "Estoy contento, feliz. Es una locura. Miraba los premios y me gusta el cine, desde hace muchísimo tiempo, ya tener la posibilidad de estar ahí es un sueño para todos".

"¿Cuál es el valor que tiene este premio, para una película que relata parte de la historia de esta democracia que estamos viviendo?", le repreguntó el conductor.

Reflexivo, Peter Lanzani expresó: "Depende de cómo definamos la palabra 'valor'. Pero me parece que es importantísimo, es un lindo mensaje y es una linda esperanza".

"Es un lindo momento el que estamos viviendo los que hicimos la película, a los que nos gusta el cine, tener la posibilidad de estar ahí con gente tan grosa. Y más contando una historia que nos marcó tanto. Es lindo tener la posibilidad estar representando a tu país, contando una historia que se trata de recordar y no olivar", argumentó Lanzani, celebrando la nominación de Argentina 1985 en los Premios Oscar.

RICARDO DARÍN FESTEJÓ QUE ARGENTINA, 1985 ESTÉ NOMINADA AL OSCAR

La nominación de Argentina 1985 como Mejor Película Internacional en los Premios Oscar alegró a Ricardo Darín, protagonista de la película que trata sobre el Juicio a las Juntas Militares que se hizo durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

"Estoy muy contento por varios motivos: por la película, por Santiago Mitre, por Peter Lanzani, por mí también. Por todo el elenco", reconoció el artista en referencia al director y productor del film, y por su coprotagonista.

Muy feliz, el actor que ya ganó la estatuilla con El Secreto de sus ojos, pero lo perdió con El Hijo de la Novia y Relatos Salvajes, habló con Socios del Espectáculo a minutos de la confirmación oficial.

"No voy a ir a la entrega por cábala", reconoció Darín entre risas sobre la gala que será el 12 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos, y de la que es seria candidata a consagrarse al igual que ya lo hizo en los Golden Globes 2023.

"Esto es para que los familiares y amigos de las víctimas (de la dictadura cívico militar) se sientan mínimamente recompensados", cerró Ricardo Darín.

LAS PELÍCULAS CONTRA LAS QUE COMPETIRÁ ARGENTINA 1985 POR EL PREMIO OSCAR

Valorada como una de las mejores películas del año, Argentina 1985 deberá enfrentarse contra cuatro producciones europeas de fuste.

All quiet in the western front, de Alemania.

Close, de Bélgica.

EO, de Polonia

The quiet girl, de Irlanda.