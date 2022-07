Peter Lanzani habló del amor y celebró que la histeria haya pasado de moda

Peter Lanzani, muy amigo de China Suárez, esta vez habló de su presente sentimental.

A pesar de su bajo perfil, reflexionó sobre el romance y aclaró que actualmente está soltero.

"Me encanta el amor, yo soy un apasionado del amor. Si me sucede me tiro a la pileta, pero hoy estoy soltero y sin apuros", afirmó en diálogo con Teleshow.

PETER LANZANI CONTÓ SI LE GUSTA QUE LAS CHICAS LO ENCAREN

En este contexto, el actor afirmó que en más de una oportunidad le pasó que una chica le tirara onda ​sin vueltas. ¿Le gustó?

"Soy bastante tímido cuando me encaran, pero me ha pasado y me gusta. Me gusta conversar con la gente y si sucede, conviene. Siempre estoy dispuesto al amor, es lo único que va a salvar al mundo. Y creo que las relaciones se hacen en la conversación y eso está empezando a darse un poco más", reflexionó.

"SOY BASTANTE TÍMIDO CUANDO ME ENCARAN, PERO ME HA PASADO Y ME GUSTA". G-plus

Y cerró remarcando que le gustan las chicas que van de frente, sin "histeria".

"La histeria está siempre, pero de alguna manera está pasando de moda. Es preferible hablar las cosas de frente y como son. Estamos para vernos y para nada más que eso, poner las cosas en claro es lo que nutre y hace a un vínculo", cerró, a corazón abierto.