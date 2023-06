Peluca Brusca sorprendió a Laurita Fernández con un tierno regalo en la previa del debut de Matilda.

A horas del estreno de Matilda, El Musical, Laurita Fernández, quien interpreta a la Señorita Miel, recibió un dulce regalo de su novio, Claudio "Peluca" Brusca.

El productor le envió un hermoso ramo de flores con una tarjetita muy especial. Enternecida por su gesto, la actriz se fotografió junto al obsequio y le agradeció por acompañarla en cada desafío profesional.

"Feliz estreno, amor de mi vida. Te amo", le había escrito Peluca, mensajito que enterneció a su novia. Muy contenta, ella compartió vía stories de Instagram varias postales del regalo que la conmovió. ¡Muy enamorados!

NAZARENA VÉLEZ SORPRENDIÓ CON SU DEFENSA A LAURITA FERNÁNDEZ

Ángel de Brito (bromeó): -Laurita, estás muerta para Roccasalvo. Te lo avisamos desde acá. Todos están muertos, Listorti y todos los niños que hacen Matilda.

Nazarena Vélez: -Nunca pensé defender a Laurita, pero yo no creo que sea culpa de ella. Creo que la producción habrá dicho no se hace esta nota y punto.

Ángel: -Me caigo y no me levanto.

Nazarena: -El director te dice 'estamos ensayando'. Y listo.

Ángel: -Yo la banco a Roccasalvo en el enojo, pero también creo que ni Laurita ni José Maria se comprometan a dar una nota y no la hagan.