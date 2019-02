El Pelado López, candidato a conducir Intratables: "Estoy evaluando la propuesta, fue muy halagadora"

La salida de Santiago del Moro (41) de la conducción de Intratables, para continuar su carrera en franco ascenso en Telefe, desencadenó una danza de nombres para su reemplazo. En un primer momento, Paulo Vilouta (53) ejerció el rol de moderador en los álgidos debates del clásico del prime time de América, y luego Guillermo Andino (51) asumió la responsabilidad ¿transitoria?

A todo esto, el nombre del Pelado López (49) sonó con fuerza, y en diálogo con Ciudad admitió que la propuesta le pareció tentadora, en medio de un año con elecciones presidenciales por delante: "Hace un par de semanas me llamó Liliana Parodi, me lo ofreció y quedé en pensarlo. Entiendo que el canal estará viendo otras opciones. Para mí fue halagador que me llamen, porque sé que es uno de los programas más importantes del canal, y reemplazar a Del Moro, una de las figuras más importantes que tenía América, me parece muy bueno. Lo estoy evaluando, pero no tomé una decisión".

-¿Cuando creés que vas a tomar una determinación?

-Ahora estoy en Pinamar con Estudio Playa, como hace 17 años. Cuando regrese a Buenos Aires tomaré la decisión.

-¿Cómo quedó tu relación con Mandarina y El Nueve, con quienes hiciste Todo x hoy?

-El vínculo con la productora y El Nueve terminó en diciembre, más allá de que mi relación con Mariano Chihade (productor ejecutivo de Mandarina) es excelente, así que seguramente haremos alguna otra cosa. En este momento no hay nada concreto.

-Tu pareja, Nella Ghorghor, trabajaba con vos en la producción de Todo x hoy. En caso de que asumas la conducción de Intratables, ¿te acompañaría a América?

-No. En principio no porque América ya tiene la producción armada.

-¿Cómo estás de salud después de la operación por la obstrucción urinaria?

-Por suerte, a casi cuatro meses de la cirugía, estoy bárbaro.