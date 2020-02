Pedro Alfonso respaldó a Paula Chaves en su decisión de tener un parto respetado: "Me enorgullece muchísimo"

La decisión de Zaira Nara de contar en la tapa de Caras que elegiría un tipo de parto respetado para su bebé, generó fuertes críticas en las redes y medios.

Su amiga Paula Chaves, también embarazada, no dudó en salirla a defenderla con todo y respaldar su determinación, que ella comparte: “Nos tildan de cool y originales por buscar que se nos respete en un parto natural. ¡Qué desinformadas algunas mujeres! ¡Cada una es libre de elegir lo que quiere, pero de elegir!”, aseguró.

Por su parte, Pedro Alfonso se mostró orgulloso de Paula en una nota con Por si las Moscas en La Once Diez: “Ella defiende el derecho de la mujer de elegir lo que quiere. Es muy claro lo que ella dice y lo que cuenta. Veo muchos comentarios sobre los partos, muchas mujeres que hicieron cesárea la cuestionan sobre si son menos madres o no, pero se trata del derecho de la mujer a elegir”, aseguró.

"Llegó a decirme que quería parir en casa, le dije que me iba a y volvía. Me da mucha ansiedad y me siento una molestia si estoy ahí" G-plus

El actor y productor defendió a Chaves de las críticas: “Me encanta, aprendo mucho de Paula, ella leyó mucho y se informa con muchos profesionales, es muy raro ver alguna crítica desde el desconocimiento, porque dicen que es hippie o que es una moda, ella se informa y aprende mucho”.

Además, contó cuál fue su reacción cuando en algún momento Paula le planteó parir en su casa: “A mí me enorgullece muchísimo todo el proceso que hace para enfrentar sus embarazos y partos. Llegó a decirme que quería parir en casa, le dije que me iba a y volvía. Me da mucha ansiedad y me siento una molestia si estoy ahí”.