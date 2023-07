Pedro Alfonso mandó al frente a Paula Chaves por el primer día que fue a su casa: "Se empezó a sacar cosas"

Hoy Pedro Alfonso y Paula Chaves conformaron una familia que empezó frente a los ojos de millones de espectadores. Invitados a La Peña de Morfi rememoraron el inicio de su relación y cómo el actor se llevó una sorpresa cuando la conductora fue a su casa de soltero.

El productor recordó que la modelo fue a hablar con él sobre sus sentimientos, pero quedó asombrado por lo que vio.

“Cuando vino a mi departamento se empezó a sacar cosas. Eso fue impactante para mí”, lanzó, divertido.

PEDRO ALFONSO MANDÓ AL FRENTE A PAULA CHAVES SOBRE LA PRIMERA VEZ QUE FUE A SU CASA

“Se sacó una extensión de pelo, las uñas. Le dije ‘¿qué más se va a sacar?’. ¡Se sacó las pestañas!”, aseguró, mientras ella, tentada de risa contaba la verdad.

“¡Venía de bailar!”, reveló la animadora, en el ciclo de Georgina Barbarossa sobre lo producida que estaba.

“En el Bailando nos ponían todo eso. Extensiones, pestañas postizas. En un momento me dijo si me iba a sacar un brazo”, remató, con humor sobre aquel look.