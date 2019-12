Pedro Alfonso habló por primera vez del embarazo de Paula Chaves: "Los chicos lo tomaron muy bien"

El 25 de diciembre fue el día elegido por Paula Chaves para, en plena alegría navideña, confirmar su tercer embarazo, fruto de su matrimonio con Pedro Alfonso. "Esta banda se agranda… ¡¡¡Llenos de amor y más juntitos que nunca!!! En un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!", escribió la conductora en una foto en la que se la ve junto a Olivia (6) y Baltazar (3).

Luego del debut en la temporada de Carlos Paz con Atrapados en el museo, el actor habló de la gran noticia. “Si, yo ya lo sabía, pero… jajaja”, comenzó con una carcajada Pedro. “Lo hablamos y me preguntó si lo quería decir hoy en el teatro y le dije que lo hiciera ella”, explicó en Noticiero Trece.

“Estamos muy felices, los chicos lo tomaron muy bien. Pau cuando se embaraza tiene todos los síntomas y por eso tomamos la decisión de que no hiciera temporada. Ya había hecho cuando estaba embarazada de Olivia y no la había pasado bien. Son dos funciones todos los días y tiene síntomas fuertes así que decidimos que era mejor que me acompañe como familia”, completó Pedro, en alusión a la renuncia de Paula a la comedia.

¡Felicidades!