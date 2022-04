Pedro Alfonso estalló en llanto al conocer a una fan de 92 años: "Tengo tu foto en la mesa de luz"

Paula Chaves, pareja de Pedro Alfonso, logró que Lola, una fan de 92 años del actor, lo conociera personalmente.

Ni bien la señora logró saludar a su ídolo tras la función teatral, le contó su conmovedora historia que emocionó hasta las lágrimas al actor.

"Empecé a seguirte hace doce años. Se había muerto mi marido y mi hijo se había ido a Italia, entonces te agarré como hijo del corazón. Gracias, Pedro. Tengo una foto tuya en la mesa de luz. Sos vos con unos años menos", le contó la señora, divertida.

Conmovido por las palabras de Lola, Pedro no pudo contener sus lágrimas. Al verlo tan emocionado, la señora le agradeció.

Y remarcó que, a sus 92 años, haberlo conocido es un hermoso "regalo" que le dio la vida.

"La foto la tengo de siempre, pero no me animaba a venir. Hoy me animé, gracias Pedro, Dios te guarde y a tus chiquitos también. Muchas gracias. Me cuesta mucho porque son muchos años los que tengo. Tenerte así es un regalo", dijo, muy contenta.

LAS TIERNAS PALABRAS DE PEDRO ALFONSO TRAS HABER CONOCIDO A LOLA

"Ayer, después de la función, conocí a Lola, fue muy emocionante y por eso lo quería compartir. Fue una hermosa charla. Acá, un resumen”, escribió Pedro en sus redes, muy emocionado, junto al conmovedor clip.

¡Muy emotivo!