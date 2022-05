Pedro Alfonso se emocionó al recordar a su mamá: "Mis hijos la ven"

Pedro Alfonso, pareja de Paula Chaves, volvió a conmover a sus seguidores al recordar a su mamá.

El productor y actor reveló que la siente muy presente a diario y que constantemente habla de ella con sus hijos Baltazar, Olivia y Filipa.

"A mi mamá la siento muy presente siempre. Tengo muchas fotos y videos de ella, cosas cotidianas", reveló en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

PEDRO ALFONSO HABLÓ DEL VÍNCULO DE SU MAMÁ CON SUS HIJOS

"Mis hijos la ven, había hecho un Instagram en su momento, ahora no me acuerdo bien la clave pero me gusta ir subiendo cosas para que lo vean también mis tías", sumó el actor.

Y remarcó que sus nenes sienten que conocieron personalmente a la señora, ya que la conexión con ella es muy fuerte.

"Oli, sobre todo, Balta, si vos me preguntás ahora, siento que la conocieron. En la familia está muy presente y era una persona muy alegre, extremadamente feliz... Hay fotos de ella por toda la casa", cerró subrayando que uno aprende a "convivir" con el dolor de la pérdida.