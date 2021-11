El pedido de Cinthia Fernández a sus hijas ante la nueva relación de Matías Defederico: "Les dije que no duerman con ningún adulto"

El sábado Cinthia Fernández recibió en su casa a Matías Defederico, quien fue acompañado de su nueva novia a dejarle a las mellizas Charis y Bella (8), y Francesca (6). Y como contó que esta vez su exmarido "se quedó a dormir" con sus tres hijas, Cinthia blanqueó sus temores: "Yo lo único que les dije a las nenas es que no duerman con ningún adulto. Me parece como lo correcto".

Ante la curiosidad de sus compañeras, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se resignó: "Es la novia y está todo bien. Pero no me avisó que iba a venir a dejarme a las nenas con ella".

Acto seguido, reconoció el temor que le da el romance de Matías Defederico con Laura Alvo: "Un poco de miedo me da porque ella tiene una familia en donde el abuelo y el padre de la hija (Pilar) tienen denuncias judiciales por maltrato y abuso. La denuncia fue pública, una chica Belén los denunció, ellos tienen una joyería. Es áspero el ambiente. Yo estoy atenta a todo".

Al final, Cinthia Fernández le vio el lado positivo a situación: "Está bueno que (la nueva novia de Defederico) tenga una hija porque es una amiguita nueva".

Cinthia Fernández enfureció con Matías Defederico por dormir con sus hijas y su novia

En noviembre de 2020, Cinthia había explotado contra Defederico, quien por ese entonces estaba en pareja con la madre de una compañerita de la escuela de sus hijas.

Indignada, Fernández había contado en LAM: “A una de mis hijas le dije, ‘A que con tu papá dormís en tu cama’. Y me dijo, ‘no duermo en la cama grande con fulanita’. Mi reacción fue decirle que era la nueva novia del papá, y me dijo que era ‘la mamá de tal’”.

“Me parece que él puede salir con quien quiera. La mina tiene cero código porque jamás me llamó. No me tiene que llamar por él, ella estaba autorizada a sacar a mis hijas del colegio por si a mí me pasaba algo, para que entiendan la intimidad que teníamos”, arremetió fuirosa.

“¡Es para matarlo! Le tendría que explicar a las nenas que se enamoró de la mamá de la amiga y que ahora son pareja. Hay un proceso que les tiene que explicar. No es así”, cerró Cinthia Fernández, enardecida con Matías Defederico.