Paulo Londra respondió a quienes lo critican como padre: "Manga de bobos"

Paulo Londra viajó con su nueva novia, Martina Quetglas, a Estados Unidos tras su fuerte conflicto con la mamá de sus dos hijas, Rocío Moreno.

Aunque Paulo y su expareja llegaron a un acuerdo judicial por la cuota alimentaria de las nenas, muchos siguen cuestionándolo por sus viajes y por cómo ejercería su rol de padre.

Especialmente, luego de que ella afirmara que él no cumpliría con el régimen de visitas acordado.

Cansado de las fuertes críticas, el cantante hizo un fuerte descargo pidiéndoles a los haters que se calmaran un poco.

QUÉ DIJO PAULO LONDRA SOBRE LAS CRÍTICAS POR SUS VIAJES Y SU ROL DE PADRE

"Che, guacho, todo bien, pero no sé qué tienen en la cabeza para andar comentando cómo tengo que pasar mis días libres, con quién, cómo debería hacerlo".

"O sea, si estoy en Los Ángeles o estoy viajando es porque tengo que laburar, guacho, no porque me encante Miami. Soy grande, tengo mi familia. A mí me gustaría estar en mi casa, mirando la tele, cuidando, pero tengo que laburar, tengo que viajar”.

"Cálmense un poco, guacho, y sumen en vez de restar tanto, manga de bobos". G-plus

"Y esos días libres, si estás laburando, vos los disfrutás con quien querés, como querés, siempre y cuando tengas la conciencia limpia de que cumplís para traer el pan a tu casa, guacho. Por eso, estoy en un aeropuerto ahora viajando. Cálmense un poco, guacho, y sumen en vez de restar tanto, manga de bobos”.

“Última vez que me van a ver hablando así, pero tenía que acomodar a esos haters que se quejan de que ando viajand, pero ellos no salen de la silla de su compu. Sumen, no resten, yo voy a mirar adelante como siempre porque así son los caballos fuertes. Y cuando mis hijas estén manejando en un maquinón, los quiero ver a los giles”, sentenció Paulo, re enojado, mediante sus stories de Instagram.

¡Fuerte!