Paulo Kablan presentó a su nieta y compartió un emotivo posteo: "Ser abuelo es mejor que ser padre"

Lejos de los informes policías que relata en distintos programas de televisión, Paulo Kablan mostró su costado más íntimo y compartió un dulce posteo en la que presentó a su nieta, Paulina, donde remarcó lo feliz que lo hace ser su abuelo.

“Ser abuelo es mejor que ser padre y esta nena me tiene enloquecido”, comenzó diciendo el panelista de A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, junto a varias fotos de Paulina.

Además, en diálogo con Pronto, Kablan abrió su corazón y no escatimó en halagos para la niña: "Paulina cumple dos años en noviembre y está en la etapa en la que quiere hablar. Se la pasa hablando todo el tiempo, algunas palabras se le entienden y por momentos no sabemos qué nos está diciendo porque habla en idioma bebé. Está en la etapa de conquistar y nos conquista siempre".

"Con Edith estamos enloquecidos con Paulina. Algunos días vive con nosotros, incluso cuando Diego está trabajando como fotógrafo del Congreso se queda en casa, y también la disfrutamos en Entre Ríos cuando vamos los fines de semana. Estamos todo el día jugando con ella. Llegó para alegrarnos, estamos enloquecidos", agregó.

Y continuó: "Ser abuelo es distinto porque es como ser papá pero solo en las cosas buenas. Es mucho más lindo que ser padre. Me lo decían algunos que ya eran abuelos pero hasta que no lo experimentás, no lo comprobás. Es un antes y un después ser abuelo".

"Paulina siempre quiere almorzar conmigo, aunque no la dejan. Entonces, cuando regreso del canal, ella viene corriendo, se sienta conmigo y come lo mismo que yo. Porque sabe, además, que soy el único que le da cosas que no le dejan comer: chocolates y caramelos que tengo escondidos para ella", cerró Paulo, divertido.

Paulo Kablan está casado con Edith Garibotti. Tienen cuatro hijos varones: Pedro, Diego, Facundo y Joaquín y, a su vez, desde hace casi dos años son flamantes abuelos de Paulina, hija de Diego con su mujer, Milagros.

Fotos: Instagram