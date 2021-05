Paulina Cocina contó que sufrió "ghosteo" tras haberle puesto los puntos a una seguidora: "Tenía mucha bronca contenida"

Cuando una seguidora le contó que sentía que su "chongo" se estaba enamorando de ella y que no sabía si "ghostearlo" (desaparecer de un momento al otro sin dar explicaciones) o no, Paulina Cocina le respondió de manera tajante.

Su picante y contundente respuesta se viralizó, abriendo el debate especialmente en las redes sociales. Acto seguido, Paulina contó por qué reaccionó así y reveló que cuando era más chica sufrió más de un ghosteo.

Más sobre este tema La respuesta sin filtro de Paulina Cocina a una seguidora que se viralizó: "¿Quién te creés que sos?"

"Ahora hace doscientos años que estoy en pareja, pero recuerdo situaciones de ese ghosteo doloroso. Cuando sos más chica no te ponés a cuestionar esa actitud, pero hoy le diría 'qué te pasa, flaco’. Cuando pasa algo así es cuando te empezás a preguntar '¿no le gustaré más?', te sentís muy vulnerable”, admitió en diálogo con Gente.

Y recordó una experiencia personal que nunca podrá olvidar: “A mí me pasó una vez con un chico que había desaparecido, que volvió y le dije, 'dale'. Cuando nos vimos le expliqué que no quería seguir porque me embolaba lo que había pasado. Me pasó a los veintipico”.

Antes de cerrar, admitió que reaccionó súper picante en la red porque la consulta de su seguidora le recordó lo mal que la pasó cuando la ghostearon. "Tenía mucha bronca contenida. Viste que a determinada edad se te cae el mundo cuando te hacen eso. Es una situación horrible; lo mejor es hacerse cargo. Hoy pasa mucho de cortar virtualmente”, sentenció en diálogo con la revista.