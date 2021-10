Paula Varela, muy dura contra Fede Bal por su posteo sobre quienes se van del país: "Me parece muy discriminador"

Paula Varela cuestionó las palabras de Fede Bal en su último posteo en el que habla de quienes se van del país. En Intrusos, la panelista se mostró indignada con el actor luego de que él se manifestara en contra de quienes eligen dejar de vivir en Argentina e irse al exterior.

“Me parece muy discriminador todo lo que dice, me llama mucho la atención que juzgue así a la gente que puede elegir por distintos motivos tener ganas de viajar, de vivir en otro lado. Cada uno puede vivir como quiera, donde lo haga feliz; sus amigos se fueron y ¿por qué él no puede respetar que quieran estar en otro lado?”, expresó en la emisión de América.

Finalmente, Paula plantó su postura al respecto y difirió de Fede: “Chicos cada uno hace su vida donde quiere. Aparte nos juzgamos entre nosotros cuando en realidad si estamos bien o mal no es por culpa de los ciudadanos sino por la política que nos gobierna en los distintos gobiernos, no levanto ninguna bandera. Cada uno hace lo que puede con las condiciones que tiene”.