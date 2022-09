Paula Varela cuestionó cómo se maneja Tamara Báez: "Solo habla con periodistas por dinero"

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y sus panelistas debatieron sobre las condiciones que le impuso Tamara Báez a L-Gante tras su separación, y la poca comunicación que la joven tiene con la prensa, algo que Paula Varela no se privó de cuestionar.

“Ella está muy enojada”, reconoció Paula Varela, en referencia a la reacción de Báez tras el video de su ex cenando en un exclusivísimo restaurante de Costanera en compañía de Wanda Nara y su entorno, una salida por la que habría pagado 100 mil pesos.

“Es raro el manejo que tiene Tamara con los medios porque pide dinero para ir a los programas y, por otro lado, se expresa en sus redes”, denunció la periodista, en referencia a la nula atención que le presta Báez a sus mensajes.

PAULA VARELA CRÍTICÓ CON EL MANEJO DE TAMARA BÁEZ CON LOS MEDIOS

“Por otro lado, está el otro canal que yo tenía para comunicarme con ella, que siempre me contestaba muy amablemente, ahora hace dos días que no me está contestando porque, claramente, con periodistas ahora habla solamente por dinero”, agregó la “socia”.

“Es raro cómo se está manejando porque pide dinero, pero de sus redes levantamos los medios”, cerró Paula. “Pidió 8 mil dólares para dar una nota en Argenzuela”, señaló Mariana Brey, en referencia al ciclo en el que trabaja con Jorge Rial.

“Jorge la convocó y creo que Ángel contó también que había pedido 5 mil dólares. Después fue aumentando”, agregó Brey. “¡Y aquí pedirá 12, así que mejor que no pida nada! ¡No hay un peso!”, bromeó Rodrigo Lussich mientras Adrián Pallares le señalaba que “nadie le va a pagar” las cifras que exige Báez por una entrevista.