Paula Varela contó que Benjamín Vicuña se habría enojado con China Suárez por su descargo sobre Wanda e Icardi: "Habló con ella"

Paula Varela reveló la reacción de enojo que habría tenido Benjamín Vicuña al leer el contundente descargo de China Suárez, acusada de ser la tercera en discordia en la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Vicuña, que no está contento con esto, habló con la China", dijo la panelista de Intrusos, exponiendo la bronca del actor chileno sobre el escandaloso tema que lo impactó de lleno.

Luego, Paula Varela agregó: "Wanda se quería cargar a la China, y lo logró. Wanda a Icardi aún no lo perdonó". Atento a la información de su compañera, Rodrigo Lussich acotó:"Vicuña está enojado por estar incluído en estos mensajes de la China".

El punto que habría molestado a Benjamín Vicuña, del extenso descargo que compartió China Suárez, es el siguiente: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose, y que no había conflictos. Siento en esta situación un deja vú infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer".