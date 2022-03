Paula Chaves reveló el verdadero motivo de su pelea con la China Suárez: "Pasaron cosas íntimas que no están buenas"

A medio año de que estallara el escándalo de China Suárez con Wanda Nara por el affaire de la actriz con Mauro Icardi, Paula Chaves reveló el verdadero motivo de su distanciamiento con la artista.

"Me causa mucha tristeza todo. Pero no es mi tema. No estoy ni enojada, ni mucho menos. No me pelee con nadie. Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero a mí me duele y apenan", aseguró la conductora en nota con LAM.

En ese marco, Paula profundizó en los efectos colaterales que recibió con el Wanda Gate y subrayó su malestar por ser noticias, a raíz de este conflicto.

"A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en Este es el Show y tocábamos muchos temas, pero a mí me incomoda tener que hablar del otro. Opinar", expresó Chaves.

"No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que no son mías. No tengo nada que ver", sentenció.

PAULA CHAVES NEGÓ HABER TENIDO UN EXABRUPTO CONTRA CHINA SUÁREZ

A fines del año pasado, en plena crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por la infidelidad del futbolista a su esposa con la China Suárez, Yanina Latorre contó el LAM que Paula Chaves fue quien se dio cuenta del coqueteo clandestino.

"Paula le dijo ‘sorete’ a la China", afirmó la panelista de Ángel de Brito, cuando su presentimiento, de que la expareja de Benjamín Vicuña y Mauro Icardi estaban iniciando un vínculo íntimo, fue confirmado.

Lejos de querer alimentar esa versión, y a medio año de mantener un estricto silencio mediático, Paula Chaves rompió el silencio y aclaró: "Yo no le dije sorete a nadie".