Paula Chaves reveló el nombre de la beba que espera con Pedro Alfonso: "Creo que le vamos a poner Filipa"

En medio de la felicidad que viven mientras esperan la llegada de la tercera integrante de la familia (ya tienen a Olivia, de 6, y a Baltazar, de 3), Paula Chaves y Pedro Alfonso ya tendrían elegido el nombre de su tercera hija en camino.

Así lo aseguró Paula (que estaba acompañada de Pedro, quien se encuentra en Carlos Paz presentando la obra Atrapados en el museo) en un móvil para Incorrectas: "Por mí ya está elegido. Creo que ya está elegido porque los chicos lo dicen. A Peter le encanta", comenzó diciendo.

Paula Chaves: "Creo que le vamos a poner, porque puede cambiar todo a último momento, Filipa Alfonso. Me encanta 'Fili'". G-plus

Con un gesto medio dubitativo, el actor tomó la palabra: “A mí me gusta, pero no me quería apresurar. Quería buscar otras opciones para proponer a la familia, pero bueno. Olivia más que nada lo elegí yo, Baltazar lo eligió Pau, y ahora con la tercera estamos ahí”.

Fue entonces que Paula reconoció por qué la tardanza en responder la importante pregunta: "No, es que todavía no sé si está confirmado. ¿Sabés lo que pasa con el nombre? Yo, muchas veces, lo digo a último momento porque si no se arma como un debate. Esto de 'ay, le pusieron el nombre, que es raro, que no es raro'. Viste que se arma como un debate, en la familia inclusive. Mi abuela me dijo 'no me gusta, es horrible'".

"Yo quería Moria, pero vos no querías", intervino el entrevista, con su característico humor. A lo que su mujer terminó develando el misterio: "No, yo por mí lo digo, no hay misterio. Creo que le vamos a poner, porque puede cambiar todo a último momento, Filipa Alfonso. Me encanta 'Fili'".