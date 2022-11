Paula Chaves reaccionó al berrinche de su hija Filipa Alfonso y lo compartió en redes

Paula Chaves volvió a hacer catarsis luego de haberse cruzado con los usuarios de Instagram que opinaron sobre su cuerpo. Sin embargo, esta vez reflexionó sobre el crecimiento de su hija más chica, Filipa.

La pareja de Pedro Alfonso, con quien también es mamá de Olivia y Baltazar, compartió a través de sus stories una foto abrazando a su nena, luego de que hiciera un lío tremendo. Y habló contundente de sus "berrinches".

"Ella jura new born... Esta etapa de berrinches la había olvidado...", contó Pau, remarcando que hace mucho que su hija no se ponía así, pero abrazándola con inmenso cariño y conteniéndola, siempre muy dulce.

ZAIRA NARA NEGÓ LOS RUMORES DE ROMANCE CON FACUNDO PIERES

Zaira Nara negó al programa matutino de eltrece los rumores de romance con Facundo Pieres, el ex de Paula Chaves: “No tengo novio, ni saliente ni nada”.

“Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”, agregó al final también sobre su supuesta pelea con su amiga.