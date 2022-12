Paula Chaves mostró el paso a paso su tratamiento facial: "Vamos a inyectarle ácido hialurónico"

Paula Chaves asistió a su dermatóloga y por primera vez se animó a un tratamiento con ácido hialurónico. Sincera, admitió que le dan terror las agujas, pero que confía plenamente en la profesional y por eso se puso en sus manos.

"Me vine a lo de mi dermatóloga, Moni, que la amo, porque voy a probar esto... Soy miedosa para estas cosas... Pero confío plenamente en ella", remarcó Paula, a través de sus stories de Instagram.

Acto seguido, la profesional contó de qué se trata el tratamiento que le aplicó a Paula. "Vamos a aplicarle ácido hialurónico puro, muy concentrado, va a resaltar la bella de Paula, no le vamos a dar volumen, es un shock de hidratación; vamos a tensar y darle firmeza a la piel", explicó, haciendo hincapié en que se inyecta en la capa más superficial.

LA REACCIÓN DE MERY DEL CERRO CUANDO LE PREGUNTARON POR LA CHINA SUÁREZ

Mery del Cerro reaccionó incómoda cuando le preguntaron en una entrevista para Intrusos por China Suárez.

“Los conflictos de otros no tienen que ver conmigo, yo siempre quedo en el medio de un montón de cosas y son temas de las otras personas”, dijo la modelo.

“¿Tiene que ver con la China?”, le preguntó entonces el cronista y la actriz dijo: “No, por eso digo, estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos, a mí no me gusta tener conflictos con nadie”.