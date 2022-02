Paula Chaves habló de Jazmín De Grazia a diez años de su muerte: "Yo la recuerdo en sus cumpleaños"

Este sábado se cumplen 10 años de la muerte de Jazmín De Grazia, ocurrida en trágicas circunstancias, y su gran amiga Paula Chaves reveló cuál es el vínculo que mantiene con su excolega a través de su hija Filipa, que nació durante la pandemia.

“Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo”, le contó Paula a Teleshow. La nena nació en el Sanatorio de la Trinidad el 4 de julio de 2020 y Paula reveló que su amiga se manifestó ante ella en esa ocasión de una manera misteriosa.

Según Paula, una amable enfermera los esperaba en su habitación "en penumbras", y luego de darle varias indicaciones, justo antes de partir, Paula quiso saber su nombre. “Jazmín”, fue la respuesta de la mujer, que al dejó helada junto a Pedro Alfonso.

LA INOLVIDABLE HISTORIA DE AMOR Y AMISTAD DE JAZMÍN DE GRAZIA Y PAULA CHAVES

“Pasan los años y eso se va calmando. Estoy en contacto con su familia, la recuerdo siempre con mucho amor. Sueño mucho con ella, sé que está bien", dijo Paula en Agarrate Catalina (La Once Diez), y contó que con el papá de Jazmín “comparten los sueños que tienen”.

"Sueño con ella mil veces. Como que se me aparece y viene a decirme cosas. Entonces, siempre que sueño con ella lo llamo a su papá y le digo 'Ricardo se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dijo que está bien'. Siempre me encargo de decirle a él que ella me vino a decir que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa", contó en 2019 en Quién quiere ser millonario.

Paula y Jazmín se conocieron durante la segunda edición del recordado ciclo Super M 2003 y desde allí se convirtieron en inseparables junto a Geraldine Neumann. De Grazia fue hallada sin vida en la bañera de su departamento de Recoleta el 5 de febrero de 2012, cuando tenía solo 27 años de edad.