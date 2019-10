Paula Chaves: "Estoy cuadrada, no tengo cintura, pero me voy a poner el vestido que me gusta"

Después de convertirse en madre, Paula Chaves (35) se sinceró sobre los muchos cambios que tuvo su cuerpo con los nacimientos de Olivia (6) y Baltazar (3). En una entrevista con Pampita online, siendo María Vázquez la reemplazante de la jurado del Súper Bailando, la animadora de Bake Off contó cuál es el comentario más frecuente que recibe sobre su cuerpo y cómo hoy le importan esas opiniones cada vez menos.

“No me cuido tanto y se que podría haer un poco más. Mucho tiempo me acompañó la genética de que era flaca y no tenía que hacer absolutamente nada. Ahora la genética me soltó un toque la mano”, comentó la conducta entre risas.

"Tengo dos hijos, la panza no me quedó chata. Cosas que antes no tenía y así y todo trato de irme acostumbrándome a esto y ser feliz. Soy mamá y nunca volví al cuerpo que tenía antes".

“Tengo dos hijos, la panza no me quedó chata. Cosas que antes no tenía y así y todo trato de irme acostumbrándome a esto y ser feliz. Soy mamá y nunca volví al cuerpo que tenía antes, pero entiendo que eso no puede pasar en muchas personas porque somos todos diferentes”, aseveró. “Ahora estoy entrenando, algo que nunca hice. Estoy haciendo funcional en el gym”, detalló.

"Ahora no tengo cintura y me ponen 'ay, estás cuadrada'. O 'no te favorece ese vestido'. No tiene que favorecerme el vestido, yo me lo pongo porque me divierte. No tengo cintura".

Sin embargo Paula se abrió al referirse a los malintencionados comentarios que recibe en Instagram, Twitter o de críticos de moda: “No vivo para mi cuerpo. En las redes sociales, un lugar donde uno tiene que entender que siempre te critican absolutamente todo, cuando me pongo un vestido estoy y estoy como un ‘espárrago’ me dicen ‘estás muy flaca y mostrás cosas que no pueden ser’. O, por ejemplo, yo ahora no tengo cintura y me ponen ‘ay, estás cuadrada’. O ‘no te favorece ese vestido’. No tiene que favorecerme el vestido, yo me lo pongo porque me divierte. No tengo cintura”, aseguró, súper sincera.

“Escucho a críticos de moda que dicen ‘ese vestido no la favorecía, la hacía un poco cuadrada’. Estoy cuadrada. Me lo voy a poner igual porque me gusta y me veo bien. ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cómo me tengo que favorecer, supuestamente? Peso 70 kilos, mido 1.78, no estoy hiper delgada, pero yo me siento bien y me quiero poner un vestido. ¿A dónde tengo que llegar?”, finalizó Paula Chaves, cuestionando los parámetros de belleza que imperan.